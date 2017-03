OM : Gomis et Kamara chambrent le PSG

Dans : OM, PSG, Ligue des Champions.

Souvent ciblé par les supporters de son propre camp pour son amour déclaré pour Saint-Etienne, son club formateur, ou encore l’émotion qu’il ressent toujours pour Lyon, où il est resté pendant cinq ans, Bafetimbi Gomis ne cesse de clamer depuis son arrivée à l’OM qu’il est un Marseillais de cœur, lui qui est natif de la région. Et l’avant-centre actuellement blessé a tenu à le faire savoir avec un refrain classique du côté du Vieux Port.

Sitôt la lourde défaite du PSG 6-1 à Barcelone, et son élimination, Gomis a fait suivre un message signé de son jeune coéquipier Boubacar Kamara rappelant que l’OM était « à jamais les premiers », à soulever la Ligue des Champions pour un club français. En effet, Paris n’ajoutera pas son nom au palmarès, même si Monaco est encore en course. Il n’empêche, et Gomis se plait à le rappeler, le rêve parisien de remporter la plus prestigieuse des Coupes d’Europe s’est brutalement éteint ce mercredi soir à Barcelone.