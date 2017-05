OM : Gomis aurait bien voulu parler de son avenir, mais...

Dans : OM, Ligue 1.

Bafétimbi Gomis, attaquant de l'OM, après le nul contre Bordeaux (1-1) : « On peut avoir des regrets sur la fin de match, j'ai deux occasions, mais je n'ai pas réussi à donner la victoire au peuple marseillais, je m'en veux... Mon avenir ? Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, j'aurai bien aimé parler un peu plus, mais il y a encore de l'enjeu et un dernier match à jouer. C'est encore bien loin d'être fini car je n'ai pas encore rempli mes objectifs. Si c'est possible de rester ? Bien sûr », a-t-il déclaré au micro de Canal+ Sport.