OM : Giroud recruté pour 23,5 ME, ça devient sérieux

Dans : OM, Mercato, Premier League.

L’été prochain, l’Olympique de Marseille compte bien continuer à piocher au sein de l’équipe de France pour se renforcer.

Après avoir fait venir Patrice Evra et Dimitri Payet l’été dernier, alors que Steve Mandanda est toujours une cible, les dirigeants provençaux ambitionnent de recruter Olivier Giroud. L’attaquant d’Arsenal a récemment prolongé avec le club londonien, mais la perte de son statut de titulaire et une très belle offre de la part de Marseille pourraient bien faire la différence. En effet, selon Sky Sports, l’OM espère rafler la mise en allongeant 23,5 ME, et ainsi convaincre à la fois Arsenal et le joueur d’un changement de cap qui serait tout de même risqué à un an de la Coupe du monde en Russie.

Car même s’il n’est plus incontournable sous Arsène Wenger, Olivier Giroud est toujours retenu dans le groupe France, et possède un profil qui plait beaucoup au sélectionneur national. Néanmoins, avec la possibilité de lui proposer un salaire copieux et un contrat sur le long terme, sans oublier la présence de plusieurs internationaux tricolores à l'OM, Olivier Giroud pourrait aussi se dire qu’à bientôt 31 ans, il ne se verra peut-être pas souvent proposer une telle offre. Surtout qu’à Marseille, la priorité des priorités est de faire venir un numéro 9 cet été.