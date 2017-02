OM : Giresse met la défense marseillaise à la poubelle

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Suite à la lourde défaite de l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain dimanche (1-5), Alain Giresse a tenu à pointer du doigt la défense phocéenne.

Assez solide en début de saison, et notamment au Stade Vélodrome, où Yohann Pelé a connu dix clean sheets, la défense marseillaise prend l'eau depuis le début de l'année 2017. Après 27 journées, Marseille a même la sixième pire défense de Ligue 1 avec 36 buts encaissés. Si la déconvenue contre Monaco (1-4), le 15 janvier dernier, avait déjà mis la puce à l’oreille sur la faiblesse défensive de l'OM, la déroute contre le PSG est la goutte d'eau qui fait déborder le vase... Prendre 1-5 dans un Vélodrome plein à craquer contre son ennemi juré, ça fait très mal, surtout quand on voit les très mauvaises performances d'Evra ou de Rolando... Et cette faiblesse défensive, Alain Giresse n'a pu que la souligner pour expliquer le désastre marseillais contre Paris.

« Est-ce que c’est uniquement la défense marseillaise qui a été aussi faible ? Les Olympiens ont quand même été confrontés à des Parisiens en tenue de gala. Il faut quand même le dire. Ceci dit, pour revenir à votre question, la défense de l’OM ce n’est quand même pas le point fort de l’équipe. Par exemple, sur pratiquement tous les coups de pied arrêtés les défenseurs ont été en difficulté. La base n’est pas suffisamment solide », a déclaré, dans les colonnes de L’Equipe, l'ancien joueur de l'OM, qui estime donc que Marseille n'a pas encore les moyens de ses ambitions avec une base défensive si pauvre.