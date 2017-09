OM : Germain ne comprend pas pourquoi l'OM a sombré

Dans : OM, Ligue 1.

Plutôt discret lors du match face à Rennes dimanche soir au Stade Vélodrome (1-3), Valère Germain a eu l’opportunité de ramener l’OM à 2-1 avant la mi-temps mais a échoué devant Tomas Koubek. Indiscutable en attendant le retour de blessure de Kostantinos Mitroglou, l’ancien buteur de l’AS Monaco « ne comprend pas » comment son équipe a pu sombrer de cette manière face aux hommes de Christian Gourcuff.

« On avait à cœur de faire un bon match et après dix minutes on est menés 2-0. Ensuite, c'est dur de revenir. Je ne comprends pas, ils ont une situation de but, puis une frappe de 25 mètres, et ils marquent deux fois, il y a des moments comme ça. On est l'OM, on se doit de faire mieux, même si je trouve que c'est dommage qu'il y ait eu une vague de négativité autour du club après la défaite contre Monaco. Il y a de la qualité dans cette équipe, mais il y a des périodes comme ça. Après, il vaut mieux avoir une crise comme ça maintenant plutôt qu'en avril ou mai. J'ai envie d'être positif. On va s'accrocher, la saison est longue » a expliqué Valère Germain, qui sait qu’une victoire en Europa League contre Konyaspor jeudi au Vélodrome peut remettre les têtes à l’endroit avant le déplacement à Amiens dimanche après-midi.