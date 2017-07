OM : Garcia veut intensifier l'opération dégraissage en défense

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

La préparation se déroule bien pour Rudi Garcia à l’OM cet été. Avec cinq victoires en autant de matchs disputés, l’entraîneur phocéen voit son équipe assimiler ses principes de jeu. Parmi eux, une relance toujours propre de derrière de la part des défenseurs. Et face à Fenerbahçe (1-0) samedi soir, Rolando et Grégory Sertic se sont montrés particulièrement à leur avantage. Les deux joueurs postulent clairement à une place de titulaire aux côtés d’Adil Rami la saison prochaine, en attendant un éventuel renfort supplémentaire.

Cette présaison permet aussi et surtout à Rudi Garcia de voir quels joueurs n’entrent plus dans son moule pour les échéances à venir. Et selon les informations de L’Equipe, trois défenseurs n’auraient plus franchement les faveurs de l’ancien coach de la Roma : Henri Bédimo, Rod Fanni et Tomas Hubocan. Les deux derniers cités doivent faire face à la grosse concurrence en défense centrale, tandis que l’international camerounais a vu Christopher Rocchia (19 ans) particulièrement performant et qui s’impose naturellement comme la doublure de Patrice Evra cette saison. L’opération dégraissage peut donc continuer à Marseille après les départs de Julien Fabri, Baptiste Aloé et Stéphane Sparagna…