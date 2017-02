OM : Garcia sort deux de ses joueurs du lot

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, après la victoire contre Rennes (2-0) : « Après avoir perdu à Nantes, c'était une obligation de gagner chez nous. On a sorti un match abouti face à une belle équipe de Rennes, bien organisée. C'est une victoire méritée. On a bien commencé la partie en leur faisant peur dans la profondeur. On a bien joué entre les lignes. Le jeu, c'est une satisfaction, surtout qu'on a joué dans un système différent. Sertic ? C'est un joueur polyvalent. Il a apporté sa qualité de relance. C'est aussi un défenseur intraitable dans l'anticipation et les duels. C'est une vraie satisfaction et une solution de plus. Njie ? Il a montré de la qualité. Il a marqué, et c'est ce que l'on demande à un attaquant. Il montre que la vie sans Gomis est possible à l'OM, même s'il joue dans un autre style, puisqu'on a marqué avec nos deux attaquants ».