OM : Garcia rêve tout haut de Payet et... d'un arrière gauche

Alors que la relation entre Dimitri Payet et West Ham s'est tendue au cours des dernières heures, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, s'est confié sur ce dossier chaud du mercato hivernal.

« Payet ne veut plus jouer pour West Ham, mais nous ne le vendrons pas, car ce n'est pas une question d'argent ». Jeudi, le bras de fer entre Dimitri Payet et West Ham a été révélé au grand jour par Slaven Bilic, son entraîneur qui a donc fait savoir que les Hammers n'étaient pas prêts à vendre leur meilleur joueur. Mais l’international français ne l'entend pas de cette oreille, lui qui rêve de revenir à Marseille durant le mois de janvier. Le club phocéen a fait du milieu offensif de 29 ans une priorité hivernale. Une offre de plus de 20 millions d'euros a même déjà été faite, celle-ci étant insuffisante. Mais la nouvelle direction marseillaise ne lâchera pas le morceau maintenant qu'une brèche s'est ouverte. Et cette dernière, Rudi Garcia n'a pas hésité à rentrer dedans, l'entraîneur de l'OM penchant pleinement en faveur de ce possible transfert...

« Il se dit plein de choses bien évidemment en période de mercato. Ce qui est sûr, c’est que nous, on saisira toutes les opportunités pour améliorer cette équipe, mais c’est vrai qu’on voudrait aussi prendre des joueurs qui puissent s’inscrire dans un projet qui n’est pas un projet de six mois et de deuxième partie de saison. Après vous me parlez de Dimitri Payet, bien évidemment que je le prends tous les jours, mais il y a des choses qui sont aussi dites et qui ne sont pas vraies du tout, normalement et justement en période de mercato. Moi ma priorité c’est de trouver un latéral gauche. Une offre pour Payet ? C’est le cas de Dimitri, c’est le cas d’autres. Moi je pense qu’en terme de mercato on ne peut pas donner de noms, on ne peut pas donner de stratégie, parce que déjà ça peut donner de bonnes idées à d’autres clubs. On n’est pas le club le plus puissant d’Europe », a déclaré, sur les ondes de RTL, l'entraîneur de l'OM qui ouvre donc clairement la porte à un retour de Payet à Marseille durant cet hiver.