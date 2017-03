OM : Garcia peut rêver de quoi avec Rekik, Sakai, Doria demande Larqué

Dans : OM, Ligue 1.

Ce dimanche après-midi, l'Olympique de Marseille a l'occasion de reprendre du terrain à l'OL et Bordeaux, et de creuser un petit écart sur l'AS Saint-Etienne en cas de victoire à Lorient, lanterne rouge de Ligue 1. Mais pour cela, l'OM devra retrouver une défense digne de ce nom, les neuf buts pris en deux matches (PSG et Monaco) ayant souligné les grosses lacunes phocéennes dans ce secteur. Pour Jean-Michel Larqué, Rudi Garcia ne peut pas faire beaucoup mieux compte tenu des joueurs qu'il a à sa disposition.

« Marseille prend 0,17 point par match en plus depuis l’arrivée de Rudi Garcia, c’est mieux que l’inverse. Après, c’est certain que l’équipe n’a pas changé de dimension en termes de jeu. Défensivement, ça reste encore à trouver. Mais j’ai toujours pensé que ce sont les bons footballeurs qui font les bonnes équipes. Rolando, Sakai, Doria, Rekik et compagnie, je ne suis pas sûr qu’ils deviennent un jour des Thuram ou Desailly », constate, dans Le Parisien, l’ancien capitaine de l’AS Saint-Etienne, appuyant là où ça fait mal.