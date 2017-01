OM : Garcia ne lâche pas Payet, et ça marche

Dans : OM, Mercato, Premier League.

La volonté de l’Olympique de Marseille de recruter Dimitri Payet n’est plus un secret, même si tout le monde sait bien en Provence que ce sera un projet difficile à mener à bout.

Néanmoins, toutes les cartes sont jouées et notamment celle qui fait de Rudi Garcia un artisan de ce potentiel transfert. Selon France Football, l’entraineur olympien fait partie des fervents militants à son arrivée, et il a contacté l’international français depuis désormais un mois. Rudi Garcia a ainsi présenté le projet mené par Frank McCourt et le renouveau de l’OM qui était en marche. Le joueur serait séduit par la perspective de revenir dans un Vélodrome qui ne l’a pas oublié, et sa volonté de signer un dernier beau contrat pour terminer sa carrière dans un cadre de vie qui lui convient aurait aussi son importance pour l'ancien nantais, stéphanois, lillois ou marseillais.

Bien évidemment, ces discussions positives ne sont rien par rapport à celles qu’il faut désormais mener avec West Ham pour ce transfert qui sera forcément coûteux. Le club londonien n’envisage aucunement de céder son milieu offensif alors qu’il essaye de repartir de l’avant en Premier League, et l’a récemment prolongé. Et face à cela, à moins d’un clash peu probable entre Payet et son club, Rudi Garcia ne peut pas faire grand chose.