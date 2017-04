OM : Garcia n’accepte aucun cadeau du PSG

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

A la lutte pour un billet européen, l’Olympique de Marseille pourrait bénéficier d’un coup de pouce pour atteindre son objectif.

Comme d’habitude, le Paris Saint-Germain va se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui implique que son sacre en Coupe de la Ligue permettra au cinquième de Ligue 1 de disputer le troisième tour préliminaire de l’Europa League. Et ce sera également le cas pour le sixième rang si le club francilien remporte la finale de la Coupe de France contre Angers. Sixième, c’est justement la position de l’OM avant son déplacement à Caen dimanche (15h). Mais pas question pour Rudi Garcia d’attendre l’aide du rival.

« On n'espère rien, on espère juste gagner à Caen, a annoncé l’entraîneur olympien. On fera les comptes après Caen, Nice, Bordeaux et Bastia. Il faut aller chercher une place où l'on ne dépend de personne, il faut qu'on gagne nous-mêmes notre qualification européenne. Si on finit européens, ça sera juste inespéré mais pour l'instant on ne l'est pas. On est sixièmes et on n'est rien du tout. » Pour ne pas avoir à remercier Paris, l’OM devra effacer ses cinq points de retard sur la quatrième place de l'Olympique Lyonnais.