OM : Garcia le craignait, Giroud le dit haut et fort

A moins de trois semaines de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé l’attaquant tant recherché.

Notamment en cause, la piste prioritaire Olivier Giroud (30 ans) qui a longtemps occupé le club phocéen, pour rien. « Je pense qu’il ne veut pas venir », lâchait Rudi Garcia cette semaine dans L’Equipe. Et les craintes de l’entraîneur olympien étaient justifiées. Après avoir donné la victoire à Arsenal contre Leicester City (4-3) vendredi en Premier League, l’international français a tué le faux suspense. « Je reste », a annoncé l’ancien Montpelliérain au micro de SFR Sport. De quoi ravir son manager Arsène Wenger.

« J'adore l'homme et le joueur parce que c'est un gars fantastique. Il aime le club et il ne veut pas partir. Je suis heureux qu'il veuille rester, a réagi le coach des Gunners sur Sky Sports. A un moment, je lui ai ouvert la porte parce que je savais que j'avais beaucoup d'attaquants. Mais il est vraiment aimé ici et il a finalement décidé de rester. » Et ce malgré la concurrence d’Alexandre Lacazette, lui aussi buteur contre les Foxes, et qui laisse pour le moment Giroud sur le banc.