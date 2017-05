OM : Garcia dégonfle le melon de Lopez avant qu'il n'éclate

Dans : OM, Ligue 1.

Suite à la très belle performance de l'Olympique de Marseille contre Caen dimanche (1-5), Rudi Garcia a tenu à calmer l'euphorie ambiante.

Depuis plusieurs semaines, le club phocéen se transforme petit à petit en machine de guerre. Invaincu depuis huit matchs, Marseille vient de sortir deux prestations de haute volée. D'abord contre l'ASSE (4-0), puis à Caen lors de son récital offensif de dimanche (1-5). Même si l'OM n'est que sixième de Ligue 1, à une petite longueur du Top 5 et de Bordeaux, tous les feux sont au vert en cette fin de saison. Malgré tout, Rudi Garcia refuse de s'enflammer, sauf pour Bafé Gomis. L'entraîneur marseillais a même tenu à calmer les ardeurs de Maxime Lopez, auteur d'un doublé contre Caen après une période plus que délicate sous le maillot de l'OM.

« Max, on lui demande d’être décisif, il l’a été, mais ce n’est pas grand-chose, il ne faut pas qu’il se relâche. Des joueurs qui ont brillé puis disparu, il y en a plein dans le football français et mondial. Ce n’est pas pour ça qu’il est arrivé. Il faut qu’il travaille et qu’il garde les pieds sur terre. Il a eu du mal à digérer ses bonnes performances », a lancé, en conférence de presse, Garcia, qui prévient donc Lopez pour le garder en état d’alerte. Un moyen comme un autre pour montrer que l'entraîneur de l'OM a clairement besoin de son milieu de terrain dans la course à l'Europe.