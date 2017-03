OM : Garcia confirme les deux premières options du mercato

Dans : OM, Mercato.

Avant le match face à Dijon, qui aura lieu samedi après-midi, Rudi Garcia a fait face à la presse pour la reprise après cette trêve internationale.

L’entraineur olympien n’a pas beaucoup aimé, mais il a été interrogé sur le marché des transferts de cet été, et notamment la possibilité de conserver deux des joueurs prêtés cette saison à l’OM et qui ont convaincu. Il s’agit de William Vainqueur et de Bafetimbi Gomis, qui donnent satisfaction, et vont provoquer des manœuvres de l’OM cet été pour tenter de les transfert de manière définitive, comme cela a été annoncé un peu plus tôt dans la journée.

« Gomis ne nous appartient pas. On n'est pas là pour parler du mercato. C'est beaucoup trop tôt et Andoni Zubizarreta est le mieux placé pour en parler. Je souhaite conserver Bafétimbi Gomis et William Vainqueur mais je ne sais pas si nous y parviendrons. Il faudra d'abord négocier avec les clubs propriétaires. On ne pourra rien faire si leurs clubs souhaitent les garder. Il faudra trouver un accord à trois, à chaque fois », a fait savoir le coach olympien. A priori, la Roma et Swansea ne veulent pas conserver leur joueur, mais reste toujours à savoir si ce fameux accord sera possible cet été.