OM : Garcia annonce que le mercato est loin d'être fini

Dans : OM, Mercato.

Dans l'attente de recruter un nouveau buteur au cours de ce marché estival, l'Olympique de Marseille n'oublie pas de plancher sur d'autres dossiers.

Après une première saison plus que correcte sous la direction de Jacques-Henri Eyraud, le club phocéen a de très grandes ambitions pour la saison à venir. Entre son parcours continental en Europa League et sa volonté de retrouver la Ligue des Champions via le podium de la Ligue 1, l'OM voit les choses en grand. Pour remplir ses objectifs, Rudi Garcia souhaite disposer d'un effectif de grande qualité. Si Luiz Gustavo, Germain, Rami et Mandanda sont déjà arrivés au Velodrome cet été, le club olympien attend avec impatience un nouveau buteur de classe mondiale pour remplacer numériquement le départ de Gomis. Mais pas que...

« Si on peut, il faudrait qu'on puisse doubler les côtés derrière, mais c'est pour ça qu'existe l'expérience Bouna Sarr à droite. Notre idée était de prendre un jeune joueur latéral gauche pour succéder à Pat Evra dans le futur, mais pour l'instant on ne l'a pas trouvé », a lancé, sur l'AFP, Rudi Garcia, qui attend donc d'autres renforts au cours de l'été, et notamment en défense. Le mercato de l'OM est donc loin d'être bouclé...