OM : Garcia adore ce défenseur, impeccable il est gratuit

Dans : OM, Mercato.

Ancien défenseur de Rudi Garcia au LOSC, Aurélien Chedjou est de nouveau annoncé du côté de l'Olympique de Marseille pour venir renforcer la charnière centrale dès cet hiver.

Alors que le mercato de janvier a ouvert ses portes dimanche, la nouvelle direction du club phocéen s'active pour bonifier son effectif en vue de la deuxième partie de saison. Un joueur par ligne est attendu cet hiver. Si le poste de latéral gauche est prioritaire, Rudi Garcia n'exclut pas de renforcer sa défense centrale, même si ce secteur est déjà bien fourni. Et pour cela, Marseille pourrait réactiver l'ancien dossier menant à Aurélien Chedjou. Pisté par l'OM depuis plusieurs saisons et en contact avec l'OM en juin dernier, le défenseur central de 31 ans est toujours sur les tablettes marseillaises, selon La Provence.

Libre depuis la semaine dernière et sa rupture de contrat avec Galatasaray, l'international camerounais a l'avantage de bien connaître le nouvel entraîneur olympien puisque Chedjou et Garcia ont suivi le même chemin à Lille avec des débuts en 2008 et un départ en 2013. Depuis leur doublé Coupe de France - Championnat en 2011, les deux hommes entretiennent une relation particulière. Suffisant pour les revoir ensemble sous le même maillot ? Peut-être, mais le niveau physique de Chedjou après plusieurs mois délicats en Turquie et sa possible participation à la CAN du 14 janvier au 7 février freinent d'ores et déjà les négociations dans ce dossier pourtant abordable et intéressant...