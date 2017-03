OM : Garcia admet que Rekik va cirer le banc jusqu'au mercato

Dans : OM, Ligue 1.

Même si la défense de l'Olympique de Marseille n'est pas apparue au top de sa forme contre le PSG et Monaco, Rudi Garcia a un effectif nombreux dans ce secteur de jeu. Mais qui dit concurrence dit choix, et de ce côté-là Karim Rekik n'est plus qu'un deuxième et même un troisième choix. Le défenseur néerlandais, dont le départ a plusieurs fois été débordé lors du mercato d'hiver sans que cela se concrétise, n'a plus joué depuis le mois de janvier. Et Rudi Garcia ne semble pas très optimiste pour Rekik.

Car le coach de l'OM ne laisse pas planer un faux suspense sur ses intentions. « C’est une question de timing. Il a été la victime d’une charnière Fanni-Rolando qui fonctionnait bien. Et puis, il y a eu le mercato, on pensait qu’il allait peut-être partir. D’autres ont pris la place comme Matheus Doria, il y a eu l’arrivée de Patrice Evra, le retour d’Henri Bedimo. Tout cela explique que ce soit un peu plus compliqué pour Karim. Il pourra amener sa pierre en défense centrale si nécessaire », a confié Rudi Garcia, pas vraiment convaincu que cela sera le cas, l’Olympique de Marseille ne jouant plus que sur un seul tableau cette saison.