OM : Garcia a oublié un détail important pour Diarra

Dans : OM, Mercato.

A l’affût d’un gros contrat pour payer son amende de 10 M€, Lassana Diarra n’a pas trouvé ce qu’il cherchait pendant le mercato hivernal.

A l’Olympique de Marseille, son cas sera de nouveau étudié, comme Rudi Garcia l’a laissé entendre en début de semaine. « On a décidé d'un commun accord qu'il était préférable qu'il reste sur le côté le temps du mercato. (...) A partir du 1er février, on en reparlera », avait expliqué l’entraîneur olympien, qui pense pouvoir aligner son milieu de terrain maintenant que la période des transferts est terminée.

Seulement voilà, si le mercato n’est plus d’actualité dans la plupart des championnats européens, d’autres pays peuvent encore recruter. C’est notamment le cas de la Russie où les mouvements sont autorisés jusqu’au 14 février, de la Suisse (15 février) ou de la Chine (28 février). Autant dire qu’un départ est toujours possible pour l’ancien joueur du Real Madrid. Dans ces conditions, Garcia va-t-il réintégrer Diarra dans son groupe ? On en saura plus assez rapidement étant donné que l’OM affrontera Metz en championnat dès vendredi (20h45).