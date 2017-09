OM : Garcia a des problèmes de sommeil, Lopez en fait les frais

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire indiscutable de Rudi Garcia depuis la prise de fonctions de ce dernier en octobre 2016, Maxime Lopez n’était pas dans le onze de départ phocéen à Amiens dimanche. Pire, le jeune milieu de terrain de 19 ans était en tribunes. Une décision surprenante de la part du coach de l’OM, obligé de sacrifier le joueur avec son passage en 4-2-3-1 et la présence de joueurs comme Dimitri Payet ou Morgan Sanson au poste de numéro dix. Après la victoire obtenue en Picardie (0-2), Rudi Garcia est revenu sur cette décision difficile.

« On va continuer à intégrer les nouveaux, il y aura aussi les retours de blessure d'Abdennour et de Mitroglou. Il y aura une concurrence féroce. Quand on est à l'OM, on le sait. Aujourd'hui, Maxime Lopez n'était pas dans le groupe et ce n'est pas rien. Mais tout le monde va se bouger pour gagner sa place et c'est comme ça qu'on va avancer. Clinton est rentré, a marqué deux fois et c'est bien. Plus j'aurai de solutions, plus j'aurai d'insomnies pour faire mon équipe ». L’entraîneur de l’OM n’a pas fini d’avoir des problèmes de sommeil puisque selon L’Equipe, Kostantinos Mitroglou devrait être apte pour la rencontre face à Toulouse dimanche prochain. Concernant, Aymen Abdennour, il faudra peut-être encore attendre une ou deux semaines…