OM : Garcia a bien refusé deux pistes en or de Zubi en attaque

Dans : OM, Mercato.

Si les supporters étaient aussi remontés que cela jeudi soir contre Konyaspor, ce n’est pas seulement à cause des deux défaites consécutives concédées face à Monaco et Rennes. Il s’agit surtout d’une conséquence de la déception du marché des transferts effectué par les dirigeants marseillais, qui s’y sont pris très tard pour boucler leur recrutement, n’ont pas pu faire venir un milieu de terrain supplémentaire. Ils ont fait signer à la dernière minute un défenseur central (Abdennour) et un attaquant (Mitroglou). Le Grec du Benfica Lisbonne a indéniablement des qualités, mais il ne s’agit pas du buteur confirmé sur le plan européen qui faisait rêver les fans.

D’ailleurs, il aurait eu beaucoup de mal à venir étant donné que Rudi Garcia s’est souvent opposé à Andoni Zubizarreta sur ce sujet. Si le fait que l’entraineur marseillais ait refusé Carlos Bacca est désormais bien connu, La Provence explique ce samedi que Garcia s’est également opposé à l’arrivée de Chicharito Hernandez, pour lequel les dirigeants olympiens étaient prêts à faire des efforts financiers, notamment au niveau du salaire. Il faut croire que le coach marseillais recherchait un profil plus fixateur, et sur ce point, il a en tout cas eu gain de cause avec l’arrivée de Kostas Mitroglou.