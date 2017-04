OM : « Gamin », « boudeur », il va vite repartir au mercato

Dans : OM, Ligue 1, TFC.

Ancien joueur de Toulouse et ex-entraineur de l’OM, Franck Passi avait été directement partie prenante dans un pari effectuée par le club olympien l’été dernier au mercato.

Il s’agissait de la venue du bien prénommé Zinedine Machach, milieu de terrain encore jeune mais parfois difficile à canaliser. Après quelques apparitions intéressantes, le joueur prêté par Toulouse a progressivement disparu de la circulation, et n’entre désormais plus dans les plans de Rudi Garcia. Son départ ne fait plus aucun doute pour l’intersaison, et pour Franck Passi, c’est donc un pari raté. Mais l’actuel coach du LOSC n’est pas surpris, lui qui reconnaît que Machach n’a pas encore totalement l’attitude d’un professionnel.

« Je l'avais fait venir à Marseille, parce que c'était un jeune joueur en difficulté à Toulouse, et qu'il voulait se relancer. Il lui manque encore de la maturité. Ce n'est pas un problème de rigueur en dehors du terrain, ou de refus de faire les efforts pour l'équipe, mais comme un enfant, quand il ne joue pas, il boude. Je n'avais aucun souci à part ça avec Zinédine, au contraire, je pense que c'est un bon gamin, mais il est encore trop émotif, il faut qu'il grandisse », a souligné dans les colonnes de La Dépêche un Franck Passi qui ne désespère pas à propos de Zinedine Machach, mais espère le voir grandir humainement dans un premier temps.