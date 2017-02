OM : Gameiro est en vente, deux problèmes surgissent

Dans : OM, Mercato, PSG, Liga.

Auteur d’un triplé ce week-end face à Gijon, Kevin Gameiro ne parvient toutefois pas à totalement convaincre son entraineur Diego Simeone.

Pourtant, l’ancien buteur du PSG fait clairement du Gameiro cette saison, avec un ratio intéressant de buts en rapport à son temps de jeu et ses occasions. Il est même, en compagnie d’Antoine Griezmann, le co-meilleur buteur de l’Atlético en Liga avec 9 réalisations. Mais Simeone, qui ne sait toutefois pas s’il continuera avec les Matelassiers la saison prochaine, ne serait pas emballé à l’idée de conserver l’international français, et envisagerait de le laisser partir pour prendre un autre numéro 9, qui serait plus complémentaire dans le jeu avec Griezmann.

Impossible de savoir quelle sera la situation précise en attaque cet été au sein du club madrilène, mais le Mirror affirme que l’Atlético sera à l’écoute des offres. Voilà qui pourrait permettre à l’OM de se positionner, car l’intérêt du club provençal pour Gameiro a récemment été révélé. Faire revenir des joueurs français expérimentés semble être l’un des piliers du projet de McCourt, et acheter un 9 est clairement le principal objectif de l’intersaison à venir. Néanmoins, outre le prix qui ne sera pas donné, on parle de plus de 30 ME, Kevin Gameiro a tout de même un lourd passé de joueur et d’admirateur de toujours du PSG qui pourrait freiner les ardeurs, notamment chez les supporters qui espèrent un attaquant qui fera l’unanimité en pointe.