OM : Frank McCourt rêve d'Ibrahimovic à l'OM !

Dans : OM, Mercato.

A la recherche d’un avant-centre de haut niveau pour cette saison, l’Olympique de Marseille pourrait tenter un incroyable pari.

Selon Fox Sports, le club phocéen est venu aux renseignements au sujet de l’attaquant suédois, actuellement en convalescence après sa grave blessure au genou au printemps dernier. Mais c’est bien évidemment le fait que l’attaquant passé par le PSG soit sans club actuellement qui intéresse les dirigeants provençaux. Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, souhaiterait tenter de conclure cette incroyable arrivée, qui donnerait en effet une énorme dimension au fameux projet marseillais.

Après sur le plan salarial, avec ses 12 ME par an gagnés à Manchester United la saison passée, Ibrahimovic risque d’être, à 35 ans, un choix particulièrement osé sur le plan financier. Mais pour le coup, l’OM aurait en effet son attaquant de classe internationale. Reste que pour le moment, le Suédois ne semble pas pressé de choisir sa nouvelle destination, alors que Los Angeles le courtise et que Manchester United pourrait revenir à la charge dans quelques semaines quand son retour sur les terrains se rapprochera. En tout cas, l’OM suit désormais le dossier de près.