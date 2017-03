OM : Florian Thauvin bat un premier record en carrière

Dans : OM, Ligue 1.

S'ils sont de plus en plus nombreux à estimer qu'il a désormais sa place en équipe de France, Florian Thauvin refuse de se prendre la tête avec ce sujet, même s'il sera à l'écoute de l'annonce de la liste de Didier Deschamps jeudi à 14h. En attendant, grâce à son doublé vendredi face au SCO, le joueur de l'Olympique de Marseille a déjà battu un premier record dans sa carrière et il risque de pousser ce record assez haut.

En effet, Florian Thauvin en est à 10 buts et 6 passes décisives cette saison sous le maillot de l'OM, son record étant de 10 buts et 1 passe décisive, c'était avec Bastia lors de l'exercice 2012-2013. Avec l'Olympique de Marseille, Thauvin avait réussi sa plus belle saison en 2013-2014 avec 8 buts et 3 passes décisives. Et pour cela, pas de secret, mais du travail comme il l'explique dans La Provence. « En ce moment, j’ai un peu plus de réussite que d’habitude. J’ai plus d’assurance dans mon jeu, je perds moins de ballons bêtement. J’ai gagné en maturité. J’ai beaucoup travaillé là-dessus, notamment à la vidéo, ce qui m’a permis de franchir un cap. J’ai toujours énormément travaillé, j’en ai souvent fait plus, même quand les choses étaient compliquées. J’ai fait ce qu’il fallait. Aujourd’hui, ça me réussit un peu plus. Je suis le plus heureux que les choses payent. J’ai envie d’en faire plus », promet, dans le quotidien régional, Florian Thauvin. Ce n’est pas l’Olympique de Marseille qui s’en plaindra.