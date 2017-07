OM : Fanni ne va plus jouer à Marseille, et alors ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Avec Adil Rami en plus dans l’effectif, Rudi Garcia a désormais le choix pour composer sa défense centrale. Effectivement, l’entraîneur olympien peut également compter sur Grégory Sertic, Boubacar Kamara, Rolando ou encore Doria. De plus, un défenseur central supplémentaire pourrait être recruté par l’état-major de l’OM d’ici la fin du mercato. Autant dire que Rod Fanni, souvent titulaire la saison dernière, ne devrait pas avoir beaucoup de temps de jeu à Marseille la saison prochaine.

Mais le numéro 24 de l’OM, qui a encore un an de contrat dans la cité phocéenne, n’a pas franchement l’intention de quitter le club. Quitte à cirer le banc, voire regarder l’équipe évoluer depuis les tribunes cette saison. « Un départ ? Je ne suis pas au courant, vous me l'apprenez. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité » a expliqué le défenseur central de l’OM à nos confrères de La Provence. Parfois utilisé à droite l’année dernière, le joueur de 35 ans ne représente plus une alternative à ce poste selon Rudi Garcia. Autant dire que le natif de Martigues sait à quoi s’attendre cette saison…