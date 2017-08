OM : Faites venir un grand attaquant, Germain n'a pas peur !

Dans : OM, Ligue 1.

Valère Germain a réussi ses débuts sous le maillot de l'Olympique de Marseille, avec notamment un triplé lors du match aller d'Europa League contre Ostende. Reste maintenant à confirmer cela en Ligue 1 et pourquoi pas dès ce dimanche contre Dijon. Mais l'ancien attaquant de Monaco le sait, les supporters de l'OM attendent avec une énorme impatience ce joueur offensif promis par les dirigeants marseillais. Pas de quoi lui faire peur, Valère Germain sachant d'avance ce qui l'attendait en signant à l'Olympique de Marseille lors de ce mercato.

« Si je suis agacé par la recherche d’un grand avant-centre ? Non, parce que le coach m’avait prévenu avant que je signe. Il était intéressé par mon profil mais il voulait que “Bafé” reste, à l’époque. Et si “Bafé”ne restait pas, il chercherait un joueur avec les mêmes caractéristiques. Il a été très clair dès le départ : il voulait deux attaquants avec deux profils différents. Si un attaquant arrive, on l’accueillera avec plaisir et on fera en sorte d’évoluer ensemble, pourquoi pas, explique, dans L’Equipe, l’attaquant de l’Olympique de Marseille, qui ne se soucie pas des choix tactiques de Rudi Garcia. Avec un, deux, trois attaquants, l’important c’est que l’OM gagne. Il aime le 4-3-3, peut-être qu’on changera si quelqu’un arrive, je n’en sais rien. Il m’a dit aussi que je pouvais jouer à plusieurs postes devant. Il y aura énormément de matches. Si je continue à marquer, il n’y aura pas de souci pour moi. »