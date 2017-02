OM : Eyraud s'explique sur le bug du mercato de Marseille

Dans : OM, Mercato.

Dans un long entretien accordé à La Provence, Jacques-Henri Eyraud est revenu sur le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille.

Une période des transferts qui a permis au club phocéen d’attirer Morgan Sanson, Patrice Evra, Dimitri Payet et Grégory Sertic. De quoi renforcer l’effectif de Rudi Garcia. Seulement voilà, l’entraîneur olympien attendait en priorité un attaquant de pointe pour suppléer Bafétimbi Gomis. Pour l’OM, il s’agit clairement d’un échec, d’autant que le capitaine marseillais est actuellement blessé. Mais pas question pour le président olympien d’avouer son erreur.

« Des regrets sur le mercato ? Non. Quand on se remet à notre place au moment où le marché démarre et quand on voit ce qu’on a réalisé, je pense que les objectifs sont atteints, avec des profils différents, a estimé le dirigeant. Morgan Sanson est très important pour moi. C’est un jeune joueur, qui doit s’intégrer dans le projet à long terme, qu’on doit faire grandir et accompagner, qui doit s’améliorer grâce au staff, à Rudi, à Andoni… »

« Un mercato bien équilibré »

« Et, à l’opposé, il y a Patrice Evra, qui apporte une expérience dont on avait besoin, au-delà de ses qualités techniques indéniables. Il n’apporte pas seulement du leadership. Avec, évidemment, Dimitri Payet et Grégory Sertic, je crois qu’au total, c’est un mercato bien équilibré, a insisté Eyraud. On sait ce qu’il nous reste à faire. On ne pouvait pas tout faire en janvier, malgré les attentes. Il fallait être sélectif, discipliné (...) Pour suppléer Gomis ? Il fallait qu’on trouve le profil qui nous semblait le mieux adapté. On ne l’a pas trouvé. S’il faut le trouver cet été, on fera ce qu’il faut pour y arriver » Quitte à obliger Garcia à bricoler son attaque en attendant.