OM : Eyraud prêt à monter jusqu’à 33 ME pour Payet

Ce lundi, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta vont prendre la direction de Londres pour tenter de faire avancer concrètement le transfert de Dimitri Payet.

West Ham a récemment fait savoir que cette situation ne lui convenait pas du tout, et que le club anglais n’était pas non plus officiellement vendeur, alors que l’OM a proposé 23 ME pour faire revenir son ancien meneur de jeu. Mais le bras de fer ne sert pas vraiment les intérêts des Hammers, qui ne peuvent plus utiliser un joueur mis à l'écart, et passé de l'état de semi-Dieu à pestiféré chez les supporters locaux en moins de 24 heures.

Résultat, avec une offre rehaussée, les dirigeants olympiens espèrent enlever la mise et boucler ce dossier. Et selon Canal+, Marseille pourrait monter à 33 ME pour convaincre West Ham de lâcher son meneur de jeu, acheté tout de même pour la somme de 15 ME il y a 18 mois de cela. L’affaire financière est alléchante pour West Ham, à moins que le club londonien n’en fasse une affaire de principe, et décide de rester sur son plan initial de demander 40 ME. Dès lors, même si le coup serait spectaculaire, monter encore plus haut pour un joueur qui va avoir 30 ans dans deux mois pourrait bien être jugé comme trop périlleux.