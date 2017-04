OM : Eyraud ne tient pas sa promesse, et c’est une bonne chose

Dans : OM, Ligue 1.

Arrivé cet automne à Marseille, Jacques-Henri Eyraud s’est attaqué à de nombreux chantiers, et continue de mettre en place sa stratégie pour redorer le blason de l’OM.

Si cette première saison ne représente en rien un juge de paix, la formation provençale sera beaucoup plus attendue lors de l’exercice 2017-18. Le mercato devrait faire bouger les choses, et le président marseillais espère bien que cela sera palpable au niveau de la vente des abonnements et de la fréquentation du Vélodrome. S’il avait promis de ne pas trop toucher au prix dans les virages, la donne devait en revanche être différente dans les autres tribunes, avec une augmentation de prix substantielle d’ores et déjà annoncée. Mais à un mois de la fin de la saison, Eyraud a finalement décidé de récompenser ceux qui se sont abonnés en latérales cette saison malgré un été catastrophique.

Ainsi, ces derniers n’ont pas eu droit à une augmentation de leur abonnement pour la saison prochaine, mais à une baisse notable. La Provence le raconte, l’abonnement en tribune Ganay Centre est passé de 1050 euros à 750 euros. Une manière de se mettre les plus fidèles dans la poche, même si cette ristourne copieuse touche tout de même 5.000 abonnés, et pourrait représenter un manque à gagner d’un million d’euros. En supposant bien évidemment que, en revanche, les nouveaux abonnés, payeront eux le prix fort pour venir gonfler les rangs la saison prochaine.