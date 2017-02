OM : Eyraud l'annonce, le prochain mercato sera totalement fada

Dans : OM, Mercato.

Suite à un premier mercato hivernal plutôt convaincant, l'Olympique de Marseille va clairement passer la vitesse supérieure lors de l'été prochain. C'est en tout cas la volonté de Jacques-Henri Eyraud.

Cet hiver, le club phocéen s'est réinstallé au premier plan national en recrutant plusieurs joueurs de très haut niveau, comme Dimitri Payet ou Patrice Evra. Mais ce marché de janvier n'était qu'un petit apéritif avant le grand repas estival. En effet, le président Eyraud vient de confirmer que le prochain mercato estival sera tout feu tout flamme du côté du Vélodrome. Pour s'attacher les services d'une grande star internationale ainsi que de plusieurs autres grands joueurs, la nouvelle direction de l'OM ne va pas lésiner sur les moyens.

« On a dit qu’on dépenserait 200 millions pour renforcer cette équipe avec des joueurs nouveaux, sans doute sur une durée maximum de quatre ans. On veut être le plus vite possible compétitif. On verra dans quatre ans, on travaille sur un temps long, mais le moment-clé sera l’été prochain, pour jouer les premiers rôles la saison prochaine. Donc il faudra faire ce qu’il faut. On a prévu une montée en puissance de notre budget sur 2-3 ans, de continuer à perdre de l’argent pendant 2-3 ans. On l’a intégré. Peut-être qu’on vendra aussi quelques joueurs. On sait qu’un attaquant coûte cher, on verra. Ce sera peut-être difficile encore la saison prochaine d’afficher cette ambition, mais je pense que dès la saison suivante, il faudra qu’on ne soit vraiment pas loin et concourir pour le titre. Pour le viser, il faut s’en donner les moyens. Je pense que l’actionnaire est vraiment là pour longtemps, c’est un gagneur. Il n’a pas envie d’être là pour faire de la figuration, mais pour jouer les premiers rôles. Simplement, on est aussi conscients de là où l’on vient. On part d’un peu loin et cette construction prendra un peu de temps. Mais vous avez vu ce qu’on a fait en janvier », a lancé, dans Team Duga, le président marseillais, qui confirme donc que le prochain mercato estival de l'OM servira de base en vue d'un futur retour au premier plan.