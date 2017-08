OM : Eyraud fait le malin après la qualification de Marseille

Dans : OM, Coupe d'Europe, Europa League.

Qualifié pour la phase de groupes de l’Europa League après sa victoire contre Domzale (3-0) jeudi, l’Olympique de Marseille a répondu aux critiques de ses supporters.

A quelques heures du coup d’envoi, des fans avaient affiché une banderole adressée au président Jacques-Henri Eyraud. « Fini la tisane, on met la pression ! », pouvait-on lire près du Vélodrome. Alors après le large succès olympien, le dirigeant n’a pas pu s’empêcher de fanfaronner pour narguer les sceptiques.

« Je n'ai pas la mémoire courte. Je me souviens du mois d'octobre dernier. Je ne crois pas que parmi vous, et parmi beaucoup de supporters marseillais, on était nombreux à penser que l'OM allait jouer les phases de groupes de la Ligue Europa. On était certains à y croire dur comme fer », a rappelé Eyraud, avant de souligner les performances du club avec des statistiques plus ou moins pertinentes.

L’OM invincible depuis 25 matchs...

« Je suis très heureux que les joueurs et le staff aient réalisé cette performance. Maintenant, on veut aller bien plus loin. Notre équipe n'a pas perdu de match officiel depuis 18 rencontres, 24 ou 25 en comptant les matches amicaux, s’est-il réjoui. Bon, j'exagère un peu. On joue peut-être mal au football, mais j'espère qu'on jouera comme ça longtemps car c'est un bilan qui ne me semble pas mauvais. » Quant au message des supporters, Eyraud préfère en rire.

L’humour d’Eyraud

« Ils aiment la bière alors (sourire) ! Je ne sais pas. Vous savez, l'histoire de la tisane, ce n'était pas calculé. C'était une touche d'humour, a expliqué le dirigeant. J'ai l'impression que, parfois, l'humour est mal interprété. Ça va me faire réfléchir à cet épisode, je crois qu'il y a plus important que ça. Les supporters ont montré à quel point ils étaient derrière cette équipe, il y avait quand même 48 000 personnes ce (jeudi) soir. Je les remercie. Cette saison qui démarre est pleine de promesses. » En attendant, les fidèles de l’OM attendent aussi du mouvement au mercato.