OM : Eyraud et Zubizarreta promettent du mouvement

Dans : OM, Mercato.

Présente en conférence de presse ce mercredi pour saluer l'arrivée d'Adil Rami, la direction de l'Olympique de Marseille a fait le point sur le mercato estival.

En recrutant Luiz Gustavo, Germain, Rami et Mandanda, tout en validant les achats définitifs de N'Jie, de Thauvin et le retour de prêt d'Ocampos, le club phocéen s'est renforcé cet été. Mais avant d'aborder une saison très importante pour la suite du Champions Project de Frank McCourt, et dans l'objectif d'être compétitif en Coupe d'Europe et en Ligue 1, l'OM a encore besoin de nouvelles têtes. Ce que Jacques-Henri Eyraud ne contredit pas.

« Je ne sais pas vraiment ce que veut dire un mercato réussi quand on est fin juillet. C'est à la fin qu'on peut dire s'il est réussi ou pas. On a recruté 7 joueurs, dont certains d'expérience. On a fait le plus important. Dans notre attitude, on se laisse toujours la possibilité de saisir des opportunités jusque le 31 août à minuit. On essaie d'aider Rudi en créant un groupe compétitif. On est très heureux des performances récentes de Clinton Njie pour le moment, mais je ne vais pas faire une réponse précise sur des profils individuels en attaque », a lâché le président olympien, avant que son directeur sportif n'en dise un peu plus sur la suite des évènements.

« Le regard tourné vers quelques opportunités »

« Nous sommes toujours à la recherche de bons joueurs pour améliorer l'équipe. On verra ce qu'il se passe jusqu'à la fin du mercato et on aura toujours le regard tourné vers quelques opportunités. Mais je pense que la ligne défensive est déjà bien équilibrée avec Luiz Gustavo aussi à la récupération », a lancé Andoni Zubizarreta, qui avoue donc que l'OM va désormais mettre toute son énergie pour recruter le buteur de classe internationale tant attendu.