OM : Eyraud et Zubi à Londres, les Payet à Marseille !

Dans : OM, Premier League, Mercato.

Depuis quelques jours, le bras de fer entre Dimitri Payet et West Ham est engagé. Le milieu de terrain souhaite retourner à l'Olympique de Marseille dès cet hiver, et pour cela il utilise les grands moyens. Après s'être mis à l'écart du groupe, Payet fait désormais un forcing spécial pour faire craquer son club londonien. Selon SFR Sport, la famille du joueur a déjà quitté l'Angleterre afin de se ré-installer dans la cité phocéenne. Si l'on ajoute à cela le rendez-vous prévu ce lundi entre la direction de l'OM, menée par le président Eyraud et Zubizarreta, et les Hammers pour négocier ce transfert à Londres, Payet se rapproche petit à petit de Marseille...