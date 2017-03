OM : Eyraud est prêt à piquer des joueurs du PSG, de l'OL et de Monaco

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, PSG, OL, Monaco.

Frank McCourt a de grandes ambitions lors du prochain mercato, puisque le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille est disposé à lâcher près de 200ME l'été prochain, dont 60ME pour un seul joueur s'il le faut. Et à ce stade de la réflexion phocéenne, rien n'est interdit et notamment le fait d'aller piocher au Paris SG, à l'OL ou à Monaco si cela sert les intérêts de l'OM. Dans un entretien en anglais accordé à Yahoo, Jacques-Henri Eyraud a clairement dévoilé la politique qui sera celle de l'Olympique de Marseille lors du prochain marché estival des transferts.

Le président envoie donc un message clair à tout le monde. « Recruter des joueurs au PSG, à Monaco ou à l’OL ? On regarde partout ! En France, à l’étranger. C’est une question basée sur différents critères en lien avec notre projet et bien sûr, en fonction des demandes de Rudi. Il est très important que le coach s’exprime sur ses besoins, sur sa philosophie et sur quels joueurs peuvent y répondre. Donc on ne se met aucune contrainte, on veut être opportunistes, pragmatiques. Mais on veut le faire avec discipline et rigueur, c’est notre but », a prévenu Jacques-Henri Eyraud, histoire de fixer des limites aux éventuelles rumeurs qui pourraient circuler sur le futur mercato de l’Olympique de Marseille.