OM : Eyraud est devenu l'idole des supporters de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

S'il y a seulement un an on avait dit que le président de l'Olympique de Marseille allait devenir la référence absolue pour la totalité ou presque des fans de l'OM, certains auraient crié au fou. Mais, en nommant Jacques-Henri Eyraud au poste auparavant occupé par Vincent Labrune, Frank McCourt a réussi son coup. Car le nouveau patron du club phocéen réalise un sans-faute dans sa manière de gérer au quotidien l'Olympique de Marseille, notamment grâce à une communication calibrée au millimètre.

Ce mardi, dans les colonnes de France-Football, un ancien des MTP, qui réalise la désormais fameuse chronique vidéo 3615Marseille, dit tout le bien qu'il pense de Jacques-Henri Eyraud. « Tout le monde adore Eyraud ! Je n’ai pas encore entendu un fan le tacler. Son passé de sportif de haut niveau et son approche de chef d’entreprise jouent pour lui. Rien à voir avec Labrune, qui sentait la magouille à plein nez...S’entourer de pointures est une preuve d’intelligence. Rudi Garcia et Zubizarreta au sportif, c’est autre chose que José Anigo! Un spécialiste à la sécurité, idem au marketing et au numérique. Pour l’instant, il n’a pas fait d’erreur. Espérons que ce ne soit pas juste de la com. S’inscrire dans la région, former, assainir la gestion, se renforcer intelligemment, ça me va très bien... Il faudra quand même vite recruter un attaquant star pour porter le projet, style Zlatan à Paris », admet Jean-Baptise Loi, convaincu que l'actuel président de l'OM est the right man at the right place.