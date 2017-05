OM : Eyraud cède devant les caprices d'une pépite de l'OM

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Véritable pépite du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara (17 ans) a mené l’équipe des U19 du club vers la finale de la coupe Gambardella dimanche dernier. Capitaine de cette équipe, le jeune défenseur central de l’OM était très observé lors de la demi-finale remportée face à Lens ce week-end puisque Chelsea, Manchester City, Chelsea ou encore le Borussia Dortmund étaient en tribune pour lui. Mais paradoxalement, l'équipe qui le courtise avec le plus d’assiduité, c’est bien l’OM ! Et pour cause, le joueur n’a toujours pas signé professionnel avec son club formateur.

Les négociations vont néanmoins dans le bon sens, à en croire les informations du journal L’Equipe ce mardi. Alors que le clan Kamara avait rejeté une première offre de l’OM, jugée insuffisante il y a quelques semaines (12 000 euros mensuels en plus d’une prime à la signature s’élevant à 24 000 euros), les positions se sont considérablement rapprochées ces derniers jours. Le quotidien sportif explique que l’OM, qui avait jusqu’au 30 avril pour revenir avec une proposition plus intéressante, a formulé une offre bien plus élevée à sa jeune pépite. « Cette fois, l’OM a fait un effort certain, le contrat est en adéquation avec les sommes qui circulent sur le marché pour un tel talent » explique ce jour un proche du joueur à L’Equipe. Après avoir prolongé le contrat de Maxime Lopez il y a deux mois, l’OM est donc en passe de réussir une deuxième étape de son Champions Project, qui reposera sur l’achat de joueurs confirmés comme Dimitri Payet, mais aussi sur une formation performante… et fidèle.