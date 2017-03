OM : Exit Evra et Gomis, Rolando est le patron du vestiaire

Dans : OM, Ligue 1.

Capitaine de l'Olympique de Marseille dimanche contre Lorient, Rolando a montré le chemin de la victoire à ses coéquipiers en ouvrant très rapidement le score. Du haut de ses 31 ans, le défenseur phocéen répondait là de la plus belles des façons aux critiques qui lui étaient tombées dessus, ainsi que ses coéquipiers défenseurs, après les défaites face au PSG et Monaco.

Se confiant ce mardi dans La Provence, Rolando estime qu'il faut relativiser les deux échecs de l'OM face aux deux ogres de la Ligue 1, et surtout il admet être devenu un des patrons du vestiaires marseillais, l'absence de Gomis et Evra favorisant cette éclosion. « Quand tu as plus d’expérience, que tu as joué plus de matches que les autres, il est important de parler, d’aider les plus petits. Ça fait partie de mon boulot, pas seulement comme capitaine mais comme joueur. Quand j’étais un jeune joueur, les plus anciens me donnaient des petits conseils, me rentraient dedans quand il le fallait. J’ai appris avec eux. Aujourd’hui, j’essaie de faire la même chose, explique Rolando, qui avait déjà pris ses responsabilités après la défaite (3-4) en Coupe de France face à Monaco. Beaucoup de gars étaient déçus de l’élimination. Je leur ai dit qu’on venait d’affronter l’une des meilleures équipes d’Europe face à qui on était revenu trois fois au score. Malgré le quatrième but, on a bien travaillé. Je leur ai donc dit que si on continuait avec cette qualité-là et cette mentalité-là, on allait faire de belles choses. »