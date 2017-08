OM : Evra va-t-il pourrir la vie d'Amavi ? Rothen répond !

Dans : OM, Ligue 1.

La signature de Jordan Amavi à l'Olympique de Marseille offre un concurrent de poids à Patrice Evra. Et il ne fait aucun doute que le latéral arrivé cette semaine d'Aston Villa est forcément un choix d'avenir pour l'OM Reste à savoir comment se passera la concurrence entre un Pat Evra, qui va goûter au banc de touche, et un Jordan Amavi pas décidé à s'éterniser dans l'ombre de l'international tricolore.

Pour Jérôme Rothen, qui a été le coéquipier de Patrice Evra à Monaco et a gardé des liens avec lui, il ne faut pas s'attendre à une attitude négative de l'expérimenté défenseur à l'encontre de son concurrent marseillais. « Quand tu es habitué à jouer tout le temps, même à quarante ans, tu n'acceptes pas de ne pas jouer. Après, cela va dépendre beaucoup de la relation qu'il a avec son entraîneur, et elle a l'air d'être saine et franche. Je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente. C'est sûr qu'ils n'ont pas pris Amavi pour qu'il regarde Patrice jouer toute la saison. Mais Pat’ n'aura pas de problème avec la concurrence. Il s'en est toujours servi pour être plus fort. Il ne se plaint jamais, a une hygiène de vie impeccable et il ne fera jamais sentir à Amavi que ce sera la guerre entre eux deux », explique, dans L’Equipe, Jérôme Rothen, plutôt convaincu que l’OM a fait le bon choix en mettant Evra et Amavi en concurrence.