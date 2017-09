OM : Evra va faire taire tout le monde annonce Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Au fond du trou en ce qui concerne son rendement sportif sur le terrain, Patrice Evra continue d’être l’un des leaders du groupe olympien dans le vestiaire.

Pourquoi pas, car une équipe aussi chamboulée que l’OM récemment a besoin de joueurs qui prennent la parole et apportent de l’expérience. Mais quand les performances ne suivent pas, difficile d’être épargné. Patrice Evra ne l’est clairement pas, lui qui n’a pour le moment pas retrouvé ses jambes, et laisse quelques boulevards derrière lui en défense. Néanmoins, pour son entraineur, tout va bientôt rentrer dans l’ordre, car l’ancien de MU et de la Juventus a beau avoir 36 ans, il va retrouver son niveau.

« Pat est un grand champion et les grands champions se relèvent toujours. Je n’ai pas de doute là-dessus. On ne peut pas faire la saison avec un seul latéral gauche. Pat ne pourra pas jouer toute la saison. Jordan (Amavi) a de la qualité, on le savait », a expliqué l’entraineur marseillais, alors que certains supporters olympiens se demandent s’il ne vaut pas mieux mettre Jordan Amavi, avec un certain Henri Bédimo, toujours au club, en doublure.