OM : Evra va coûter plus cher à cause de l’OL

Dans : OM, OL, Mercato.

Avec Patrice Evra, l’Olympique de Marseille tient enfin son latéral gauche. Celui réclamé par l’entraîneur Rudi Garcia depuis de longues semaines.

Mais comme la plupart des formations cet hiver, le club phocéen a eu du mal à trouver la bonne opportunité. Il n’était donc pas question de laisser filer l’international français malgré la concurrence de l’Olympique Lyonnais. Du coup, L’Equipe croit savoir que l’OM a tout fait pour boucler ce dossier au plus vite, quitte à payer plus cher que prévu.

Car afin de devancer son homologue Jean-Michel Aulas, le président Jacques-Henri Eyraud a accepté de s’aligner sur le salaire turinois d’Evra, à savoir 2,5 M€ nets par an et sans compter les primes ! On comprend mieux pourquoi les négociations avec l’agent de l’ancien Monégasque ont été si rapides… Mais cet effort financier n’était pas forcément nécessaire puisque l’OL assure qu’il n’était pas vraiment intéressé par le néo-Marseillais sous contrat jusqu’en 2018. Mais Eyraud l'avait fait savoir à sa prise de fonctions, si Marseille veut des joueurs importants, cela se concrétise forcément par de gros efforts sur la fiche de paye.