OM : Evra, un joueur nul payé très cher résume Pierre Ménès

Dans : OM, Ligue 1.

Arrivé en grandes pompes cet hiver en provenance de la Juventus Turin, Patrice Evra n’a pour le moment pas répondu aux attentes. Des premières performances timides, avant deux blessures coups sur coups et une première période catastrophique face au PSG. L’international français a beau avoir une énorme expérience, il a coulé comme toute son équipe au moment où les supporters commençaient à croire à l’embellie. Et concernant l’ancien de Manchester United, la déception va se poursuivre annonce Pierre Ménès. Le consultant de Canal+, qui ne porte pas l’arrière gauche dans son cœur, avait pourtant reconnu qu’il s’agissait d’un joli coup pendant le mercato. Mais désormais, Evra est un joueur non seulement très cher, pas au niveau, et qui va peser sur l’effectif également la saison prochaine.

« Le recrutement d’Evra est une grosse erreur. Un transfert gratuit ? Oui, mais le salaire, il est gratuit. Et vu comment il est nul, on s’en fout qu’il soit gratos. Je ne suis pas sûr qu’il adorera être remplaçant l’année prochaine », a balancé Pierre Ménès, pour qui la Juvenuts a tout compris en se débarrassant de lui sans demander la moindre indemnité.