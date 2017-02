OM : Evra s'annonce absent pour un mois

Dans : OM, Ligue 1.

Patrice Evra est apparu totalement dépassé par les événements dimanche soir lors du Clasico et Rudi Garcia l'a d'ailleurs remplacé à la pause et lancé Henri Bedimo à sa place. Mais selon l'ancien turinois, arrivé lors du mercato d'hiver à l'Olympique de Marseille, sa forme physique n'était pas optimale, et pour cause il aurait encore ressenti un problème à la cuisse. Et Patrice Evra a même indiqué qu'il devrait être absent pendant un mois suite à ce souci physique qu'il a voulu zapper probablement trop rapidement pour tenir son rang face au PSG.

« J'ai tenté l'impossible mais j'en prends l'entière responsabilité. J'ai essayé de tenir 45 minutes mais ce n'était vraiment pas facile (…) Je vais être absent, un bon moment, peut-être un mois », a précisé Patrick Evra, qui est probablement conscient que désormais il se doit d'être à 100% pour briller sous le maillot de l'OM. Car ses dernières prestations sont évidemment très éloignées de celles que les dirigeants marseillais attendaient lorsqu'ils ont recruté l'international tricolore.