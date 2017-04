OM : Evra négocie avec Mandzukic pour qu'il signe à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Au début du mois de mars, Patrice Evra avait confié sur BeInSports qu’il appréciait énormément Mario Mandzukic et qu’il estimait que ce dernier pourrait « réussir » avec l’Olympique de Marseille, Tonton Pat vantant les qualités de son ancien coéquipier de la Juventus. Mais, si l'on en croit L'Equipe, le défenseur français de l'OM ne se contente pas de paroles dans les médias, puisqu'il jouerait actuellement les intermédiaires dans ce dossier.

Car rien de tel que Patrice Evra pour convaincre Mario Mandzukic, avec qui il a un point commun à savoir son agent, que l'Olympique de Marseille a tout ce qu'il faut pour redevenir un club de niveau européen, après une éclipse assez longue mais en passe d'être terminée grâce à Frank McCourt. « Il ne connaît pas encore Marseille depuis longtemps mais Évra a déjà vanté le club auprès de son ancien coéquipier Mario Mandzukic, qui partage le même agent. Ça tombe bien, l’OM cherchera un attaquant de l'envergure du Croate cet été », écrivent nos confrères. Il reste tout de même à financer cette signature de l'attaquant international croate de 30 ans qui a signé en 2015 à la Juventus moyennant 21ME. Car si cette somme ne fait pas peur au milliardaire américain, le salaire de Mandzukic sera aussi en catégorie XXL. Et en France, on le sait, les salaires sont souvent un sujet sensible dans les négociations.