OM : Evra ne discute plus qu’avec Marseille !

Dans : OM, Mercato, OL.

Sur le point de quitter la Juventus, qui n’exigera pas d’indemnités pour un défenseur de 35 ans à six mois de la fin de son contrat, Patrice Evra continue de se rapprocher de l’OM.

Selon Sky Italia, l’arrière gauche a désormais coupé les ponts avec quatre clubs qui le sollicitaient, à savoir Valence, Lyon, Crystal Palace et Schalke 04, pour ne discuter plus qu’avec Marseille. Si les deux parties trouvent un accord pour un an et demi, alors l’international français sera l’arrière gauche tant recherché par les dirigeants olympiens, qui frapperaient là un grand coup avec cette arrivée tout de même prestigieuse. De son côté, « Tonton Pat » aurait décidé de privilégier le temps de jeu et aurait été séduit par le discours de Rudi Garcia, qui cherche un joueur d’expérience et un patron du vestiaire. Une issue pourrait être trouvée dès ce mercredi.