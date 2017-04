OM : Evra détruit Dugarry, Ménès et Di Meco entrent dans la baston

Dans : OM, Ligue 1.

Patrice Evra a laissé tout le monde pantois samedi en s'attaquant à Christophe Dugarry, appelé Duarig, dans une interview accordée à SFR Sport. Mais c'est surtout en mêlant très vulgairement Zinedine Zidane à ce contentieux que le défenseur de l'Olympique de Marseille a choqué. « Duarig c’est la seule personne au monde qui sait le nombre exact de poils pubiens que Zinedine Zidane a sur ses bijoux de famille » a lancé Patrice Evra, laissant sans voix William Gallas.

Si Christophe Dugarry attendra lundi et son émission en direct sur RMC pour répondre au joueur marseillais, d'autres voix se sont déjà élevées pour s'offusquer des propos de Patrice Evra. Via Twitter, Pierre Ménès a été expéditif : « Faut pas lui en vouloir. Il court plus donc il cause. Et il en dit des conneries ». Il y a quelques années, le consultant de Canal+ avait été lui aussi la cible d'une attaque aussi basse de la part d'Evra. Et Eric Di Meco, ancien de l'OM mais collègue de Christophe Dugarry s'est lui aussi offusqué des propos du défenseur. « Il n’est pas obligé de mettre Zidane au milieu. Il aurait pu l’attaquer autrement. Il a assez d’imagination pour pouvoir l’attaquer directement sans être ni vulgaire, ni passer par une tierce personne en sachant que ça va la toucher », a fait remarquer Di Meco, qui estime que Patrice Evra avait le droit de répondre aux critiques de Dugarry mais pas aussi vulgairement.