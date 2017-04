OM : Evra détruit Dugarry « Duarig » et les « bijoux de famille de Zidane »

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Patrice Evra n'est pas du genre à faire dans la langue de bois. Mais sa dernière déclaration sur SFR Sport va probablement faire un bruit énorme compte tenu du dérapage incontrôlé du défenseur de l'OM. Invité à répondre à William Gallas, Patrice Evra a attaqué frontalement Christophe Dugarry qu'il appelle Duarig et remet en cause sans aucune limite les qualités de ce dernier. Le joueur de l'OM, dont on se souvient qu'il y a quelques années il avait attaqué Luis Fernandel (Fernandez), Rolland Tournevis (Courbis), risque de se faire sérieusement secouer, Christophe Dugarry n'étant pas non plus du genre à se taire, surtout lorsque Zinedine Zidane est mêlé à tout ça.

Pour Patrice Evra, le consultant de RMC doit cesser de s'attaquer à lui. « On ne va pas refaire le passé, quoi qu’il en soit William on restera des amis à vie. Là, j’ai même du mal à comprendre que je fais une interview avec toi et me dire que t’es un journaliste c’est incroyable (…) Mon frère m’a dit, il faut que tu t’occupes de Duarig (sic) ! Il travaille avec toi Duarig ? Tu sais de qui je parle, mais il ne faut pas dire son vrai nom. Tu vas comprendre. Duarig, s’il a un problème avec moi, qu’il vienne à Marseille, on en parle, on en discute, pas de souci. Moi je le respecte, champion du monde, champion d’Europe. Mais je pense que c’est la seule personne au monde qui sait le nombre de poils pubiens que Zidane a sur ses bijoux de famille ! », a lancé le joueur marseillais visiblement content de sa blague.