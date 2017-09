OM : Evra a du souci à se faire avec Amavi, c'est Garcia qui le dit

Dans : OM, Mercato.

Auteur d'une performance encourageante contre Amiens dimanche (0-2), Jordan Amavi fait peu à peu son trou au sein de l'Olympique de Marseille. Et cela ne fait pas que des heureux...

Patrice Evra n'a plus joué sous le maillot phocéen depuis son naufrage face à Rennes (1-3), le 10 septembre dernier. Arrivé l'été dernier au cours du mercato, Jordan Amavi a pris sa place, et plutôt bien puisqu'avec lui, l'OM vient d'enchaîner deux victoires de suite contre Konyaspor en Europa League (1-0) et face à Amiens en L1 (0-2). Outre ces résultats collectifs convaincants, le latéral gauche a marqué de précieux points, surtout dimanche en Picardie, où il a été l'un des hommes forts de Marseille, avec notamment sept tacles réussis et 82 ballons touchés. Une performance que Rudi Garcia n'a pu que souligner et valoriser.

« J’avais peur qu’il n’aille pas au bout physiquement, mais il a tenu. Il nous apporte de la vitesse. J’ai aimé son implication défensive, un point sur lequel j’insiste avec lui. Il va monter en puissance et se lâcher. On a besoin de tout le monde car on a beaucoup de matches rapprochés », a avoué, en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM, qui estime donc qu'Amavi peut encore mieux faire à l'avenir en se montrant décisif. Autant dire qu'Evra est bien parti pour continuer à cirer le banc de touche.