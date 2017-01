OM : Et l'arrière gauche ? Deux noms sortent du chapeau

Quelque peu à la peine pour renforcer sa défense durant ce mercato hivernal, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes à gauche. Et cette fois-ci, il faut prendre la direction de l'Espagne et des Pays-Bas.

Si le club phocéen a une nécessité durant ce mois de janvier, c'est bien au poste de latéral gauche. Henri Bedimo est toujours absent, et derrière lui, c'est le néant ou presque. Cela s'est une nouvelle fois confirmé lors de la défaite contre Monaco dimanche (1-4), où le couloir gauche marseillais de Rekik a pris l'eau sous les assauts de Bernardo Silva, auteur de deux buts, et de Touré, auteur d'une passe décisive. Pour ne pas mettre en péril sa situation sportive à cause de ce problème, l'OM se retrouve donc dans l'urgence de recruter à ce poste. Oui, mais voilà, les choses ne sont pas si simples. Rudi Garcia souhaite faire venir Jordan Amavi, mais le défenseur d'Aston Villa n'est pas emballé à l'idée de quitter l'Angleterre. Par conséquent, Marseille doit se tourner vers d'autres profils.

Selon L'Equipe, Andoni Zubizarreta approfondit actuellement deux nouvelles pistes. Celle menant à Theo Hernandez, le jeune défenseur de l'Atlético Madrid prêté à Alavès cette saison. À 19 ans, le frère de Lucas réalise une première saison pleine en Liga, avec 15 matchs au compteur, et ceci n'est pas passé inaperçu dans l’œil du directeur sportif olympien. Et l'autre dossier mène à Jetro Willems, international néerlandais. Encore sous contrat jusqu'en 2018 avec le PSV Eindhoven, le latéral de 22 ans se verrait bien quitter son pays cet hiver, et c'est donc dans cet objectif-là qu'il a été proposé à la direction de l'OM. Reste désormais à savoir si cette dernière donnera suite, ou si elle préférera une autre piste... Tout le monde ne devrait pas tarder à être fixé puisque le temps presse à la Commanderie.