OM : Encore du lourd en vue au mercato avec Schneiderlin

Impossible encore de savoir ce que donnera le visage de l’OM au soir du 31 janvier, mais les dirigeants marseillais ne vont pas hésiter à tenter de jolis coups.

Et si sur la Canebière on parle beaucoup d’un éventuel retour de Dimitri Payet, une autre rumeur fait clairement le buzz. Il s’agit de l’intérêt pour Morgan Schneiderlin, révélé ce lundi par La Provence. Le Français ne joue quasiment pas à Manchester United, et José Mourinho a récemment reconnu, avec quelques pincettes, qu’il comprendrait que l’ancien joueur de Southampton veuille changer d’air. Le milieu de terrain est aussi courtisé par la Juventus, et a fait l’objet d’une offre de la part de West Bromwich Albion, rejetée par les Red Devils.

A 27 ans, il est très apprécié par le staff technique olympien, qui en voit le nouveau métronome du jeu marseillais, alors que le poste de milieu défensif est un des objectifs pour le renforcement de l’équipe selon Rudi Garcia. Entre son expérience, sa précision dans le jeu, sa hargne et sa volonté de revenir en équipe de France, Schneiderlin représente une recrue de premier plan dans l’objectif de l’OM. Mais la partie sera très difficile à remporter, Manchester United ayant tout de même déboursé 35 ME pour le faire venir de Southampton il y a 18 mois de cela.