OM : Dugarry crie à l'arnaque avec le mercato à 40ME !

Dans : OM, Ligue 1.

Frank McCourt a déjà fait des efforts financiers lors du mercato d'hiver afin de renforcer l'Olympique de Marseille, notamment en faisant revenir Dimitri Payet de West Ham. Mais pour l'instant, l'OM a tout de même du mal à monter en puissance, comme les supporters l'ont hélas constaté ces dernières semaines. Car si les défaites face à Monaco et au PSG peuvent s'expliquer, celles contre Nantes et Metz passent moins bien. Avant le déplacement de l'Olympique de Marseille dimanche à Lorient, Christophe Dugarry a évoqué sur RMC la situation du club phocéen.

Et l'ancien joueur de l'OM n'a pas été tendre concernant le mercato. « Je suis désolé de le dire, mais l’effectif de Marseille est médiocre. Et depuis le début de la saison, c’est comme ça. Tu peux toujours leur tirer dessus à boulets rouges. Mais tu as recruté pour 40 millions d’euros et ton équipe ne s’est pas améliorée. Les points faibles sont toujours des points faibles. Et les qualités sont toujours des qualités. Avant le mercato, Marseille était capable de marquer des buts. Il y a des joueurs moyens », constate Christophe Dugarry, pas emballé du tout du travail effectué en janvier par Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Euraud.